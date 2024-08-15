Культура

Исторический фестиваль «Александрова дорога» проходит в деревне Самолва Гдовского района

Исторический фестиваль «Александрова дорога» проходит сегодня, 24 августа, в деревне Самолва Гдовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в Театрально-концертной дирекции Псковской области, гостей праздника ждут атмосферная музыка, исторические реконструкции, мастер-классы для детей и взрослых, грандиозное конное шоу, вкусная еда и море позитивных эмоций.

Программа:

В 13:00 - Команда профессиональных наездников костюмах продемонстрируют высококлассную конную подготовку, трюки и мастерство джигитовки.

В 14:30 - Пройдут показательные выступления пеших реконструкторов, инсценировка Ледового побоища.

В 16:30 - Состоятся ратные состязания реконструкторов по программам «щит меч», «копье», «битвы пятёрок».

В 18:00 на Главной сцене выступит фолк группа «Хольда».

В течение всего мероприятия будут работать торговые ряды, ярмарка современных мастеров, проходить исторические мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий из стекла, средневековым танцам и настольным играм. Также будут работать лучный тир и специальная детская площадка, на которой ребята смогу поучаствовать в потешных боях.

Напомним, что в деревню Самолва Гдовского района снова прибудет конный поход «Александрова дорога». В этом году он посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.