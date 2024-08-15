Исторический фестиваль «Александрова дорога» проходит в деревне Самолва Гдовского района

Исторический фестиваль «Александрова дорога» проходит сегодня, 24 августа, в деревне Самолва Гдовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, в Театрально-концертной дирекции Псковской области, гостей праздника ждут атмосферная музыка, исторические реконструкции, мастер-классы для детей и взрослых, грандиозное конное шоу, вкусная еда и море позитивных эмоций.
Программа:
В течение всего мероприятия будут работать торговые ряды, ярмарка современных мастеров, проходить исторические мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий из стекла, средневековым танцам и настольным играм. Также будут работать лучный тир и специальная детская площадка, на которой ребята смогу поучаствовать в потешных боях.
Напомним, что в деревню Самолва Гдовского района снова прибудет конный поход «Александрова дорога». В этом году он посвящен 300-летию со Дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург.