Культура

Более 350 человек побывали на мастер-классах Пушкинского заповедника на выставке к 80-летию Псковской области

Мастер-классы, подготовленные в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», на выставке «Россия начинается здесь» в рамках празднования 80-летия образования Псковской области, посетили более 350 человек.

Фото: газета «Пушкинский край» по просьбе информационной службы музея-заповедника «Михайловское»

По информации, которую корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее, сотрудники Пушкинского заповедника Елена Фёдорова и Елена Сентябова учили своих гостей писать гусиным пером, как когда-то писал сам Пушкин, и печатать лубочные картинки со специальных резных досок, как их печатали во времена поэта. Площадка Пушкиногорского района, самой яркой визиткой которого является пушкинское «Михайловское», на выставке в Финском парке Пскова работала с 12.30 до 16.00, и, в целом, на ней побывало намного больше гостей. Как сообщил около двух часов дня сотрудникам музейной информационной службы репортёр из районной газеты «Пушкинский край», работавший непосредственно в гуще событий: «У нас больше всего народа!».

Напомним, Пушкинский заповедник активно участвует в праздновании столь знаменательной даты.