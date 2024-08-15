Культура

Пушкиногорцев приглашают на концерт военного оркестра в зоне отдыха «Борок»

Концерт военного оркестра города Острова под управлением дирижера Захара Елизарова состоится 30 августа в 18.00 в зоне отдыха «Борок» в Пушкинских Горах. Об этом сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Этот творческий коллектив по-настоящему полюбился жителям Пушкиногорья. В течение прошлого года музыканты неоднократно выступали в Пушкинских Горах и радовали нас своим творчеством!» - написала Оксана Филиппова.

Она отметила, что выступление военного оркестра станет прекрасным завершением уходящего лета.