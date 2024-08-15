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Культура

Выставка шедевров из собрания Музея архитектуры Щусева откроется в Пскове

28.08.2024 19:00|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» начнет работу в Псковском музее-заповеднике с 7 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея. 

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» – это передвижной выставочный проект, который демонстрирует богатейшую историю развития отечественной архитектуры от средневековья до конца ХХ века. На подлинных предметах из коллекции Музея архитектуры имени А. В. Щусева посетители смогут увидеть богатство и разнообразие архитектуры разных регионов России, взаимосвязь и непрерывность в развитии архитектурных школ, течений и стилей.

«Псковская земля – сокровищница памятников мирового значения, занимающая особое место в сердце каждого жителя нашей страны. Архитекторы и художники во все времена приезжали сюда, чтобы увидеть и запечатлеть псковские храмы и палаты, величественный Псковский кром. Виды города и его сооружений пользуются неизменным вниманием и восхищением публики, однако мы считаем исключительно важным представить псковичам также материалы реставраторов, на протяжении десятилетий, сберегающих сокровища Пскова», – подчеркнула директор Музея архитектуры имени А. В. Щусева Наталья Шашкова.

Выставка будет работать в музейном комплексе «Двор Постникова». Отдельное внимание на выставке будет уделено памятникам Пскова: зрители увидят не только зарисовки знаменитых архитекторов – Алексея Хамцова, Виктора Кокорина, Владимира Щуко, Владимира Кубасова, но и исторические реконструкции первоначального облика древних сооружений и фрагментов интерьера, созданных Дмитрием Суховым и Юрием Спегальским в середине ХХ века.

«Псковский музей-заповедник с особым трепетом относится к этому выставочному проекту. Город Святой Троицы, стоящий на порубежье, несмотря на свою трагическую судьбу, сумел сохранить необыкновенно узнаваемое архитектурное лицо. Вспоминаются слова Николая Васильевича Гоголя, который писал об архитектуре: "Это летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, и предания". Убеждена, что эта выставка поведает нашим гостям о многом и, самое главное, наполнит наши сердца гордостью за великих известных и неизвестных зодчих нашего Отечества», – отметила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Выставка будет работать в Музейном комплексе «Двор Постникова» по адресу: улица Олега Кошевого, 2, с 7 сентября по 27 октября.

Выставка подготовлена Фондом развития науки и культуры «Таволга» в партнерстве с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура».

Теги: #выставка #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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