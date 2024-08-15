Культура

Георгий Василевич вошел в новый языковой совет при президенте

В состав вновь учреждённого Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России при президенте Российской Федерации вошёл директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич. Документ, подписанный Владимиром Путиным 22 августа, опубликован на сайте kremlin.ru.

Георгий Василевич. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как следует из документа, новый орган (является консультативным и координационным) создан взамен упразднённого Совета при президенте по русскому языку «…в целях совершенствования деятельности по сохранению, развитию, поддержке русского языка и языков народов Российской Федерации, укреплений позиций русского языка в мире». Он призван, в частности, способствовать взаимодействию федеральных органов государственной власти, органов госвласти субъектов РФ, органов

местного самоуправления, общественных объединений, организаций культуры и искусства, научных, образовательных и иных организаций, в числе некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере международного гуманитарного сотрудничества, по вопросам, связанным с сохранением, развитием, поддержкой русского языка и языков народов России.

Также предполагается, что Совет предложит руководителю государства новые решения, которые позволят укрепить позиции русского языка за рубежом. Для этого при вновь созданном Совете будет работать научно-исследовательский центр, который на основе большого массива данных будет вести постоянный анализ состояния речевой культуры в обществе и положения русского языка в мире.

Председателем нового совета назначена советник президента Елена Ямпольская, до мая текущего года занимавшая пост главы комитета Госдумы по культуре. В состав Совета вошли известные работники культуры и общественные деятели, представители Российской академии наук и Пушкинского дома (ИРЛИ РАН), руководители ряда государственных музеев и библиотек, преподаватели вузов и средних общеобразовательных школ страны. Среди них, в частности, ректор Театрального института имени Б.В. Щукина Евгений Князев, директор Института мировой литературы

имени А.М. Горького Российской Академии наук Вадим Полонский, руководитель Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества) Евгений Примаков и многие другие.