Культура

Съёмки просветительских видеороликов о памятниках ЮНЕСКО начались в Пскове

Стартовали первые дни съёмок проекта «Тайны псковских храмов», одержавшего победу в городском конкурсе молодёжных проектов «Есть идея» администрации города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

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Фото: Псковский городской молодежный центр

Всего планируется снять до 10 видеосюжетов об архитектурных памятниках ЮНЕСКО в Пскове. Все они будут публиковаться в свободном доступе в сообществе проекта. Первый выпуск будет посвящён древнему храму XII века — собору Рождества Иоанна Предтечи.

Ведущими проекта станут юные жители Пскова, Вениамин и Милана. Они расскажут зрителям об особенностях псковского архитектурного стиля и о том, как он формировался.