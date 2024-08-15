Культура

Псковский ансамбль «Сказ» выступит на фестивале «Серебряное ожерелье» в Петербурге

Заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «Сказ» имени В. Г. Румянцева примет участие в фестивале «Серебряное ожерелье». Мероприятие состоится с 13 по 14 сентября в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотография Псковского областного центра народного творчества

Выступление псковского коллектива пройдет на Соборной площади Петропавловской крепости. Масштабный фестиваль посвящен Году семьи в России и пройдет в рамках десятого Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. На «Серебряное ожерелье» приедут хореографические и вокальные коллективы регионов Северо-Запада и Республики Беларусь.

В этом году фестиваль объединит традиции и современность. Украшением программы станут выступления творческих семейных династий, бережно хранящих уникальные народные традиции. Примут участие и модные дизайнеры, разработчики VR-реальности, которые представят свой новый взгляд на русский фольклор.

Гостей праздника также ждет «Ярмарка мастеров», а для участников организуют панельную дискуссию на тему «Этнокультурное пространство возрождения семейных традиций, как определяющий вектор социальной интеграции и художественного развития детей, формирующий культурную самобытность общества».