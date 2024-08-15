Культура

Выставка «Святые места России» откроется в Доме офицеров в Пскове

В Доме офицеров в Пскове в среду, 11 сентября, в 18:00 откроется выставка «Святые места России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы выставки.

Фото здесь и далее: организатор выставки «Святые места России»

Автором выставки является Константин Константинов. Он много путешествует по России - от Дальнего Востока до Белого моря. Художник постоянно работает над этюдами, так как обращение к натуре, непосредственно к жизни очень важно для художника. Живопись Константинова богата, многоцветна, любвеобильна - снега, озера, небеса, цветущие долины, исторические памятники Отечества - это взгляд неравнодушного человека, чуткого художника.

Художник очень активен - творческие экспедиции, выставки, плюс - преподавательская работа. В звании профессора кафедры рисунка он успешно преподаёт в Санкт-Петербургской государственной художественной Академии им. А. Л. Штиглица. Помимо этого, он ежегодно в качестве председателя возглавляет государственную экзаменационную комиссию Санкт-Петербургской Духовной академии и Семинарии; выступает рецензентом студентов-дипломников в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна. Удостоен многочисленных государственных наград.



Константин Константинович уроженец Красноярского края, и первое профессиональное художественное образование он получил в Красноярском художественном училище им. В. И. Сурикова. Затем окончил Санкт-Петербургский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по мастерской церковно-исторической живописи профессора, академика РАХ Александра Крылова.



К Псковской земле явно неравнодушен, нередко приезжает сюда на пленэры. Работы Константина Константинова хранятся в фондах многих российских музеев, в том числе в Изборском музее-заповеднике и Карамышевском культурно-историческом центре.