Культура

Интерактивную программу для родителей с детьми организуют в Псковском музее

Интерактивную программу для родителей с детьми «Палитра русского костюма» проведут 7 сентября в Псковском музее-заповеднике по адресу: улица Некрасова, дом 7, в 14:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В Псковском музее продолжает действовать выставка «Русский стиль: собрание русской старины Н. Л. Шабельской», созданная Российским этнографическим музее. На ней представлены костюмные предметы и уникальные фотографии 1890-х годов, на которых запечатлены модели в девичьих и женских народных костюмах из коллекции Натальи Шабельской.

В рамках выставки Псковского музея-заповедник проводит культурно-образовательную интерактивную программу для родителей с детьми «Палитра русского костюма».

Участники узнают обо всех особенностях русского национального костюма, секретах росшива деталей костюма и головных уборов. Но это не все – затем вы отправитесь в музейную мастерскую, где создадите кокошник в традиционной технике «сажение по бели».

Обязательная предварительная запись. Телефон для записи: +78112292259.