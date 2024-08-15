Культура

Четыре поэта из Псковской области вошли в короткий список фестиваля «Покровская свеча»

Сразу четыре автора из Псковской области вошли в короткий список фестиваля-конкурса православной поэзии «Покровская свеча» имени Евгения Гусева в номинации «Православная военная поэзия», сообщается в группе «Литературная Псковщина» в соцсети «ВКонтакте».

В возрастной категории «авторы от 10 до 13 лет» финалистами стали учащиеся лицея №10 города Великие Луки Екатерина Бородина, Елизавета Свышова и Полина Широкова.

В возрастной категории «авторы от 30 лет» - псковская поэтесса, член Союза писателей России Вита Пшеничная.

Международный фестиваль-конкурс духовной поэзии «Покровская свеча» имени Евгения Гусева организован Алексеевским женским монастырём Переславской епархии Московского патриархата и управлением культуры администрации Угличского муниципального района.

Идейные, эстетические и духовные принципы фестиваля-конкурса опираются на традиции русской православной поэзии, которая обладает высокой духовно-нравственной направленностью.

Подведение итогов и закрытие фестиваля–конкурса состоится в Алексеевском женском монастыре в городе Углич в октябре.