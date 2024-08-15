Культура

Выставка французских текстильных рисунков откроется в Пскове 13 сентября

Центральная городская библиотека города Пскова 13 сентября в 17:00 проведет открытие выставки французских текстильных рисунков начала ХХ века из частного собрания члена Союза художников России Сергея Семенова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

В экспозиции будет представлено 20 графических листов (кроки), выполненных на рубеже XIX-ХХ веков и приобретенных Сергеем Семеновым полстолетия назад в текстильной столице России, городе Иваново.

«Создание текстильных рисунков - большое искусство, требующее от художника определенного вкуса, фантазии, вдохновения, знания основ декоративно-прикладного искусства, умения отразить в рисунке требования моды своего времени, учитывая технологические возможности фабрик, позволяющие точно воспроизвести рисунок на ткани без его искажения», - рассказал Сергей Семенов о тайнах текстильного ремесла и искусства.

Колорит рисунков иногда соотносили с сезоном. Летом хочется каких-то прохладных цветов, и зачастую использовали бирюзовый, голубой и другие сочные, яркие цвета. К осени включалась более глубокая цветовая палитра – насыщенные винные оттенки, цвет тыквы, баклажана, увядающей зелени, рассказали в библиотеке.

«Эскизы тканей, несмотря на свой небольшой размер, создают на выставке атмосферу утонченности и гармонии. Фантазия художников, основанная на глубочайшем знании истории орнамента "всех времен и народов", кажется неистощимой», - заметили в учреждении.

Выставка будет работать до 10 октября.

*Кроки (фр. croquis: croquer — чертить, быстро рисовать) – в данном случае эскиз тканого орнамента, выполненный гуашью на бумаге.