Культура

Вечер музыки для фортепиано пройдет в Пскове 13 сентября

Вечер музыки для фортепиано пройдет в концертом зале псковской детской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова 13 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

На концерте лауреат международных конкурсов Василий Черотченко.

Василий Черотченко начал обучаться музыке в Пскове и продолжил своё обучение в Москве в МССМШ им. Гнесиных. Василий стал самым юным участником органной академии в Печорах. Сейчас он обучается в классе профессора МГК им. П. И. Чайковского, Народного артиста России, Слесарева Юрия Степановича.



Начало концерта в 18:30. Вход свободный

Программа концерта:

1. Роберт Шуман «Карнавал» для фортепиано (1833-35);

2. Фридерик Шопен Баллады для фортепиано №1 соль минор и №2 фа мажор;

3. Морис Равель «Ночной Гаспар» (три поэмы по Алоизиусу Бертрану; 1908).