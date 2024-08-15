Культура

Победителей Всероссийского фестиваля детского творчества наградили в Пушкинских Горах

Ярким гала-концертом лауреатов и церемонией награждения, прошедшими в Пушкинских Горах, завершился Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья», посвященный 225-летию А.С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.



Фото: комитет по культуре Псковской области⁣

В результате конкурсных просмотров, в соответствии с условиями Положения конкурса, жюри решило присудить: