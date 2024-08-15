Победителей Всероссийского фестиваля детского творчества наградили в Пушкинских Горах

Ярким гала-концертом лауреатов и церемонией награждения, прошедшими в Пушкинских Горах, завершился Всероссийский фестиваль детского творчества «У Лукоморья», посвященный 225-летию А.С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.
Фото: комитет по культуре Псковской области
В результате конкурсных просмотров, в соответствии с условиями Положения конкурса, жюри решило присудить:
- В номинации «Инсценировка сказки»: Звание лауреата I степени присуждено детскому фольклорному ансамблю «Каруселька», Ярославская область, города Рыбинск и детскому фольклорному ансамблю Veslazed, города Петрозаводск, Республика Карелия.
- В номинации «Народное пение» звание лауреата I степени присуждено фольклорному ансамблю «Светлица», город Тюмень.
- В номинации «Традиционная народная культура» лауреатами I степени стали образцовый коллектив фольклорный ансамбль «Слобода», Челябинская область, село Кундравы и фольклорный ансамбль «Уграда», город Псков.
- В номинации «Народная музыка» лауреатом I степени стал образцовый детский коллектив ансамбль гусляров «Лель», город Псков.