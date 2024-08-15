Начался прием заявок на Сретенский бал в Пскове

Молодежный центр Пскова объявил о начале регистрации на Сретенский бал, посвящённый празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
Фото: Псковский городской молодёжный центр
В этом году это не просто бал, а целый социально-культурный проект, который будет включать в себя:
– многочисленные танцевальные репетиции;
– конкурсный отбор участников;
– выездную экскурсию в Печоры;
– интерактивные квест-экскурсии в Доме Беклешова;
– мастер-классы от экспертов.
Финалом проекта станет грандиозный бал, где выступят все танцующие пары, успешно прошедшие отбор.
Заполнить заявку можно здесь.
Мероприятие проходит при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты.