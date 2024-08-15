Культура

Начался прием заявок на Сретенский бал в Пскове

Молодежный центр Пскова объявил о начале регистрации на Сретенский бал, посвящённый празднику Сретения Господня и Дню православной молодёжи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В этом году это не просто бал, а целый социально-культурный проект, который будет включать в себя:

– многочисленные танцевальные репетиции;

– конкурсный отбор участников;

– выездную экскурсию в Печоры;

– интерактивные квест-экскурсии в Доме Беклешова;

– мастер-классы от экспертов.

Финалом проекта станет грандиозный бал, где выступят все танцующие пары, успешно прошедшие отбор.

Заполнить заявку можно здесь.

Мероприятие проходит при поддержке Росмолодёжи и Росмолодёжь.Гранты.