Культура

Великолучанки передали несколько сотен книг для сельских библиотек

Несколько сотен изданий в приемную «Единой России» передала великолучанка Ольга Филиппова вместе со своей крестной Верой Жуковой. В дар переданы издания как для детей, так и для взрослых. Об этом сообщается в Telegram-канале депутата Госдумы от Псковской области, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фотографии: Александр Козловский / Telegram

Жители Псковской области активно поддерживают инициативу по пополнению сельских библиотек книгами из своих личных собраний, заметил депутат.

«Я признателен нашим землячкам за их неравнодушие и поддержку сельских библиотек, которые сегодня остаются важными культурными центрами в деревнях и селах», - написал Александр Козловский.

Акция «Книги — в сельские библиотеки» продолжается, и Александр Козловский выражает благодарность каждому, кто присоединился к этому доброму делу, а также обещает рассказывать о каждой передаче книг и том, как они доходят до жителей районов.