Культура

На фестивале «Книжная яблоня» в Пскове организуют ярмарку и встречи с писателями

Седьмой всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдёт в Пскове с 25 по 28 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

В программе фестиваля книжная ярмарка, а также встречи с писателями, презентации новых изданий, лекции, мастер-классы, театрализованные программы, выставки, показ мультсериала и мероприятия по обмену опытом представителей библиотечного сообщества.

В этом году на фестивале будет уделено особое внимание сохранению культурных традиций многонационального народа России. Издательство «БХВ» выступит с презентацией серии книг «Сказки народов России». Шеф-редактор издательства PressPass Александра Агафонова приедет в Псков, чтобы познакомить читателей с серией книг «Сказочные земли». Писатель Елена Станиславская расскажет, как бурятский фольклор вдохновил её на повесть «Ледяной улей», писатель Дарина Стрельченко – как она смогла объединить под одной обложкой славянскую и удмуртскую мифологии, а Анна Тиллес – как сочинять этнические сказки по мотивам карельских верований.

Важным событием фестиваля станет семинар руководителей и специалистов муниципальных детских библиотек Псковской области «Культурный код: детская библиотека в системе воспитания и развития детей и подростков». Централизованная библиотечная система Пскова готовит его в партнерстве с Псковской областной библиотекой для детей и юношества им. В.А. Каверина и Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования.

В рамках фестиваля в Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) с 25 по 28 сентября будет работать книжная ярмарка с новинками от издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, которые можно будет приобрести без торговых наценок.

Издательство PressPass привезёт в Псков серию сборников сказок народов Севера и Дальнего Востока и настольные игры. Под брендом «НеКнижка» будут представлены уникальные Pop-up книги-игры для детей от 2-х лет. Издательство «ВВерх!» собирается удивлять псковичей изданиями: «Книга с письмом», «Книга-скетчбук», «Книга с соцсетью» и «Книга-мультик». Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» представит развивающую литературу для малышей, разработанную с учётом рекомендаций тифлопедагогов.

25-27 сентября ярмарка в библиотеке на Конной будет работать с 10:00 до 19:00, 28 сентября – с 10.00 до 16.00.

Напоминаем, что фестиваль «Книжная яблоня» организует и проводит Централизованная библиотечная система Пскова при поддержке управления культуры городской администрации.