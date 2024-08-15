Культура

В библиотеках Псковской области пройдёт диктант «Бегущая строка» для всех желающих

Диктант «Бегущая строка» смогут написать все желающие в библиотеках Псковской области 26 сентября. Акция проводится в честь 85-летия со дня рождения Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной библиотеке имени Курбатова.

Принять участие в акции «Бегущая строка» и написать диктант по отрывку одного из самых известных произведений критика, писателя, лауреата Госпремии России Валентина Курбатова смогут все желающие 26 сентября в 15.00 в областной библиотеке, а также на площадках муниципальных библиотек Псковской области.

Региональную акцию, приуроченную ко дню рождения Валентина Яковлевича, проводит ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека имени В.Я. Курбатова».

«Диктант проводится ежегодно и всегда для диктовки выбирается отрывок из разных произведений Валентина Яковлевича. Ранее участникам были предложены фрагменты из книг «Бегущая строка», «Пушкин на каждый день» и «Каждый день сначала» (переписка Курбатова с Распутиным). В этом году организаторы выбрали отрывок из «Нечаянного портрета», - рассказала руководитель кабинета Курбатова областной библиотеки Мария Иванова.

Важнейшая часть литературного наследия писателя, критика Валентина Курбатова – дневники: свидетельство времени, размышления и встречи. Книга охватывает десятилетия, рассказывает о больших и малых событиях не только в жизни автора, но и в литературной жизни, в истории.

Принять участие в диктанте «Бегущая строка» могут все желающие, но необходимо заранее сообщить о готовности участвовать, написав на почту kabinetkurbatova@pskovlib.ru. Все гости акции получат сертификаты участников, которые будут разосланы после мероприятия на предоставленные при регистрации электронные почты.

Площадка проведения акции в библиотеке имени Курбатова – Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (2 этаж). После диктанта участники акции приглашаются на экскурсию по кабинету Курбатова.