Культура

На спектакль «Барышня-крестьянка» в «Михайловское» приехали школьники из Псковской области и из Санкт-Петербурга

Бóльшую часть зрительного зала на первом гастрольном спектакле театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» заполнили школьники. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, вчера, 20 сентября, труппа из северной столицы сыграла для жителей и гостей Пушкиногорья спектакль «Барышня-крестьянка» по одной из пушкинских «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», и эта работа вызвала живой отклик у молодой аудитории.

Сцена из спектакля «А.С. Пушкин. Барышня-крестьянка». Фото со страницы театра Владимира Рецептера в социальной сети.

В музее-заповеднике рассказали, что на спектакль приехали организованные группы учащихся из Опочецкой школы № 4 и Псковского многопрофильного лицея № 4. Администрация Псковской инженерно-лингвистической гимназии нашла возможность отправить в театр сразу четыре класса. А ребята из Санкт-Петербурга совместили посещение спектакля с экскурсиями: воспитанники школы № 118 побывали в музее-усадьбе Ганнибалов и Пушкиных «Михайловское» и на старинном городище Савкина горка, а учащиеся школы № 188 с углублённым изучением мировой художественной культуры — в «Михайловском», а также в Святогорском монастыре, у могилы поэта.

В Пушкинском Заповеднике подчеркнули: непереоценимо важно, что юные зрители в дни ежегодных больших гастролей столичной труппы в Святогорье могут смотреть спектакли, выполненные в лучших традициях русского классического театра — с максимально бережным отношением к пушкинскому тексту и яркими актёрскими работами. Большое значение имеет и то, что на этих спектаклях подростки и молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут побывать за государственный счёт: билеты на всю гастрольную программу доступны по «Пушкинской карте». Не удивительно поэтому, что на выступления «Пушкинской школы» в «Михайловское» приезжают учащиеся многих общеобразовательных и средних специальных учебных заведений, в первую очередь — из Псковской области, причём не только из областного и районных центров, но и из совсем небольших населённых пунктов.

Сегодня, 21 сентября, гастроли театра Владимира Рецептера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжатся спектаклем «Ревизор» по комедии Н.В. Гоголя. Полную же гастрольную афишу с указанием даты, времени и места того или иного события, с возрастными рекомендациями для зрительской аудитории и с другой полезной информацией, а также с формой для покупки билетов on-line, в том числе и по «Пушкинской карте», можно найти на официальном сайте «Михайловского»>>>