Культура

Новые пушкинские спектакли анонсировал Владимир Рецептер в «Михайловском»

Две пушкинские премьеры анонсировал в этом году создатель и бессменный руководитель гастролирующего в эти дни в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» Владимир Рецептер. Этот анонс был сделан сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции, которую выдающийся педагог, режиссёр и актëр, народный артист России и лауреат Госпремии РФ дал перед началом второго спектакля из гастрольной афиши своей труппы.

Владимир Рецептер со своими воспитанниками. Фото с официальной страницы театра «Пушкинская школа» в социальной сети

«Начались репетиции ещё двух пушкинских спектаклей, которые мы должны выпустить в этом году, – цитирует мэтра пресс-служба «Михайловского». – Первый из них – по «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина», точнее – по двум новеллам, которые открывают этот цикл: «Метель» и «Выстрел». Вторая пушкинская работа театра – по последней из пока не поставленных нами сказок Александра Сергеевича, то есть по «Сказке о мëртвой царевне». Спектакль, по правде, хочется назвать сказкой о спящей царевне, потому что она не умирала, а только задремала, но мы будем верны Пушкину... Спектакль я доверил ставить моим ученикам и помощникам Павлу Сергиенко и Денису Волкову».

Владимир Рецептер подчеркнул, что когда эти постановки будут сделаны, в репертуаре его театра будет 12 работ по произведениям Пушкина – число, с одной стороны, беспрецедентное для истории отечественного драматического искусства, а с другой стороны – символическое.

Размышляет Владимир Рецептер и о «Трëх сëстрах» Чехова: в спектакле Г.А. Товстоногова по этой пьесе он сам в своë время выходил на сцену Большого драматического театра, в очередь с Сергеем Юрским играя роль Тузенбаха. Есть надежда, что все эти премьеры жители Святогорья и гости Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» смогут увидеть уже в рамках следующих гастролей санкт-петербургской труппы.

Вечером гастроли театра «Пушкинская школа», как и сообщалось ранее, продолжили одним из самых востребованных у школьной аудитории спектаклем «Ревизор» по комедии Н.В. Гоголя. Полную же гастрольную афишу с указанием даты, времени и места того или иного события, с возрастными рекомендациями для зрительской аудитории и с другой полезной информацией, а также с формой для покупки билетов on-line, в том числе и по «Пушкинской карте», можно найти на официальном сайте «Михайловского».