Культура

Воскресная прогулка «Сентябрь на Сокольнице» пройдет 22 сентября

Псковская библиотека микрорайона Овсище проведет для всех желающих очередную бесплатную краеведческую прогулку с Олегом Ивченко – «Сентябрь на Сокольнице». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Фото: Псковская библиотека микрорайона Овсище

Известный псковский краевед, автор книги «Овсище в алмазах» Олег Ивченко расскажет об истории горы Соколихи и о том, как возникла эта природная достопримечательность, а также покажет, какие удивительные растения, в том числе краснокнижные, характерные больше для тундролесостепи, растут на её склонах, сформированных ледниковыми друмлинами.

«Продолжительность прогулки – 2,5 часа, участников просят не забывать про средства защиты от клещей и удобную обувь», - напомнили в библиотеке.

Напомним, что экскурсия состоится 22 сентября в 15:00 и стартует от библиотеки на улице Алексея Алёхина, дом 20.