Культура

Актёры из Санкт-Петербурга прочли стихотворения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре

Стихотворения А.С. Пушкина прозвучали в исполнении артистов из санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» в Свято-Успенском Святогорском монастыре сегодня, 22 сентября. В Государственном музее-заповеднике «Михайловское» в эти дни проходят гастроли известного театра из северной столицы под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. Об этом Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

«Когда за городом задумчив я брожу…». Читает артист «Пушкинской школы» Григорий Печкысев

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как отметили в музее, в небольшую чтецкую программу воспитанники Владимира Рецептера включили как стихи, написанные в Михайловском или о нём («Здравствуй, Вульф, приятель мой…», «Когда за городом задумчив я брожу…»), так и другие хрестоматийные сочинения поэта (заключительные строфы из отрывка «Осень», стихотворения «Мадонна», «Талисман», etc.). Честь поучаствовать в этом традиционном поэтическом приношении Пушкину выпала актёрам из разных поколений «…Школы»: ветерану труппы, Григорию Печкысеву — воспитаннику Владимира Рецептера из его первого набора в Театральную академию, актрисам Екатерине Вишневской и Анне Мироновой из второго выпуска мастерской Рецептера, Айгизу Фаттахову — из числа младших учеников мэтра, на сегодня только студенту-третьекурскнику Российского государственного института сценических искусств, занятому, впрочем, уже в нескольких спектаклях театра.

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что сегодня вечером гастроли «Пушкинской школы» продолжатся спектаклем «Свадьба Кречинского» по пьесе А.В. Сухово-Кобылина. Всего же в нынешней михайловской афише столичной труппы — десять названий, причём билеты на все без исключения показы доступны по «Пушкинской карте».

Напомним, что ежегодные гастроли театра «Пушкинская школа» в рамках федерального проекта «Большие гастроли» в музее-заповеднике «Михайловское» проходят уже в одиннадцатый раз, с 2014 года. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество музея и Владимира Рецептера, а чуть позднее, и воспитанников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён в феврале 1994 года.