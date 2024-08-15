Культура

Концерт «Прекрасный клавесин» для дошкольников прошёл в Пскове

Концерт «Прекрасный клавесин» для детей дошкольного возраста прошёл в псковской областной филармонии сегодня, 22 сентября. Музыкальное представление состоялось в рамках цикла мероприятий ««Музыкальный зоопарк». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видео: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

На концерте маленькие зрители открыли для себя все секреты клавесина. Они узнали зачем ему нужны вороньи перышки, кто перекрасил его клавиши и почему его иногда называют жирафом.

Ребята смогли самостоятельно поучаствовать в представлении, потанцевали, отгадали все загадки, а также научились делать реверанс и даже поиграли на самом инструменте.

Напомним, что следующий концерт из данного цикла мероприятий состоится уже 13 октября, подробнее на сайте.