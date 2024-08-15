О роли Изборска в защите границ России расскажут на экскурсии 27 сентября, в День туризма, в Государственном музее-заповеднике «Изборск» на бесплатной экскурсии «Крепость на горе Жеравьей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.
Фото: Государственный музей-заповедник «Изборск»
Во время экскурсии гостям расскажут историю древнейшей крепости, испокон веков стоявшей на границе Руси; они узнают, какую роль играл Изборск в защите северо-западных рубежей Русского государства, что за события происходили у стен крепости сотни лет назад и какие тайны и легенды хранят крепостные стены и башни.
Экскурсия начнётся 27 сентября в 13:00. Сбор группы возле выставочного зала (улица Печорская, 37).
Для участия необходима предварительная запись по телефону: 8 (8112) 33-16-17.