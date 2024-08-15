Вечер памяти Валентина Курбатова пройдет в Пскове 28 сентября

Вечер памяти, посвящённый 85-летию со дня рождения писателя, критика Валентина Курбатова, пройдет 28 сентября в 16.00 в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени Валентина Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
Организатор и ведущий вечера – известный российский прозаик, председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.
Напомним, что в Псковской области подготовили обширную программу, посвященную 85-летию Валентина Курбатова.