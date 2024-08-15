Культура

Мастер-классы «Мой Пушкин» пройдут на выходных в музее-заповеднике «Изборск»

Новое занятие из цикла «Расписные выходные» пройдёт в Государственном музее-заповеднике «Изборск» на этих выходных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

На этот раз участников творческой встречи ждёт мастер-класс по мотивам выставки «Судьба на гравюре», приуроченной к 70-летию со дня рождения псковского художника-графика, экслибриста, члена Союза художников России Александра Шершнева.

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«28 и 29 сентября приглашаем вас в Изборск на мастер-класс "Мой Пушкин", где вы сможете поближе познакомиться с процессом создания гравюры и попробуете создать иллюстрацию к сказке Александра Пушкина в технике "граттаж"», - отметили в музее.

Занятия пройдут в субботу и в воскресенье в 13:00.

Чтобы принять участие в мастер-классе, необходима предварительная запись. Обращаться по телефону: 8 (921) 219-84-70 с 9:00 до 17:00.

Место проведения: музейная мастерская в доме купца Шведова (улица Печорская, дом №32).