Культура

Необыкновенная драгоценность: в Изборске открывается выставка псковского графика Александра Шершнева

21 сентября в новом выставочном зале музея-заповедника «Изборск» откроется выставка замечательного псковского графика Александра Шершнева, посвященная 70-летию со дня рождения художника. О том, какие работы увидит зритель, каким помнят мастера его близкие и друзья, и чем интересен такой жанр графического искусства, как экслибрис, узнала Псковская Лента Новостей.

«Он шел по городу и здоровался со всеми»

«Это, наверное, самая большая выставка работ художника», – сказала об экспозиции Александра Шершнёва директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

По ее словам, представленные вещи – не из музейных фондов. «Это частная коллекция, которая принадлежит дочери художника. Варвара Александровна (дочь художника - прим. ред.) любезно предоставила нам возможность представлять эти гравюры, инструменты», – отметила Наталия Дубровская.

Директор музея также рассказала о том, каким помнит художника: «Александр Валентинович Шершнев необыкновенно любил Псков. Он шел по городу и здоровался со всеми. Когда поступила на работу в Псковский музей-заповедник, методический отдел, где я работала под руководством супруги художника – Натальи Сергеевны Шершневой, находился на улице Ленина, рядом с Союзом художников. Александр Валентинович часто к нам заходил, как и другие авторы. Это была очень яркая творческая атмосфера!»

Среди экспонатов выставки –гравюры художника, на которых мы узнаем очертания псковских храмов, Псково-Печерского монастыря, Изборска, Пушкиногорья и его удивительные экслибрисы. В этом жанре гравюры Александр Шершнёв достиг подлинного совершенства: число использованных мастером сюжетов, образов и ассоциаций огромно, каждый знак, удостоверяющий владельца книги, индивидуален и неповторим.

Всего за свою творческую жизнь Александр Шершнев исполнил более 800 экслибрисов. Сотни графических листов представляют нам галерею знаков людей, известных не только в Пскове, но и далеко за его пределами. Он вырезал экслибрисы своим друзьям и близким, знакомым и незнакомым ему людям. «И здесь очень много имен известных псковичей», – подчеркнула Наталия Дубровская и передала слово гостям выставки, которые дружили, были знакомы с художником.

Яркая личность

«Для Пскова Саша был фигурой достаточно яркой», – сказал друг художника, директор Государственного музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

По его словам, Александр Шершнев был очень активным человеком, который умел уловить то, что происходит в его времени: «Он занялся гравюрой. С одной стороны, это доступно, с другой –выразительно. В силу своего характера и приобретенного мастерства он сумел привлекать к себе людей, умел дружить».

Юрий Мудров напомнил, что учителем Александра был Валентин Васильев, который создал в Пскове Детскую художественную школу и «привлек туда многих псковских художников, которые испытывали потребность передать свое мастерство и с ребятами заниматься».

«Саша тоже какое-то время преподавал в школе. Но в принципе он мастер, который гулял сам по себе. Он сам знал, что хочет изобразить, с кем сотрудничать, для кого что-то сделать. Делал какие-то вещи и по заказу. Но денежный вопрос был для него не главным. Он был целеустремленный. Все свои творческие дела доводил до конца», – заметил директор музея «Исаакиевский собор».

«Я увидела, с какой любовью, с каким пониманием он делал изображения нашего Пскова. Он патриот Пскова был, он его любил. Тогда была особая среда, когда мы, обожая что-то, никогда об этом не говорили. Мы просто делали свое дело. И Шершнев, с одной стороны, выражает свою эпоху, а с другой, –показывает, какой он был патриот своего города», – поделилась впечатлениями от выставки искусствовед Ольга Васильева.

Также она рассказала о том, что в художнике ее удивляла любовь к экслибрисам. «Он же был большой, громкий, занимающий все пространство. Я всегда умилялась и ему говорила: «Как это ты делаешь эти экслибрисы? Как у тебя хватает терпения?», – рассказала Ольга Васильева. И напомнила, что в каждой работе угадывается человек, которому он делал экслибрис.

Искусствовед-архитектор, член Союза архитекторов России Игорь Лагунин еще раз подчеркнул, что Александр Шершнев был одним из плеяды учеников Валентина Васильева, которые стояли у истоков псковского отделения Союза художников. «Саша был интересный. Я смотрю, сколько у него работ, и понимаю, почему я его мало видел», – сказал он.

В заключение презентации выставки Наталия Дубровская отметила, что экспозицию подготовил коллектив Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск»: «Слово «художественный» в названии нашего музея отсутствует, но сама природа вдохновляет нас на творчество, и невозможно представить наш музей без художественных выставок. Это наш новый зал. Мы его совсем недавно открыли. И каждый проект для нас – премьера и необыкновенная драгоценность», – заключила она.

Торжественное открытие выставки псковского графика Александра Шершнёва, посвященной 70-летию со дня рождения художника, состоится 21 сентября в 15.00. На мероприятии будет присутствовать дочь художника – Варвара, которая презентует гостям экспозиции книгу о своем отце.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой