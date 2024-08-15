Культура

Продолжается прием заявок от псковичей на участие в конкурсе творчества пожилых людей

В Псковской области проходит прием заявок на участие в региональном фестивале творчества пожилых людей «Регион 60. Территория 60+». Заявочная кампания продлится по 2 октября включительно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

К участию в фестивале приглашаются самодеятельные исполнители и любительские творческие коллективы муниципальных учреждений культуры Псковской области, возраст участников — от 60 лет.

Участники могут подать заявку в пяти номинациях: «Песенное творчество», «Танцевальное творчество», «Художественное слово», «Инструментальное творчество», «Творческая семья».

Заявки принимаются по электронному адресу: nartvor@ocntpskov.ru. Подробнее о правилах участия в фестивале можно узнать в положении.

Конкурс проводится с целью выявления творческого потенциала людей старшего возраста, поддержки их активной жизненной позиции и творческой самореализации.

В прошлом году за победу в фестивале боролись 53 участника из 15 районов Псковской области.

Фестиваль «Регион 60. Территория 60+» в Псковской области проводится в поддержку реализации принципов активного долголетия в рамках проекта «Старшее поколение» президентского национального проекта «Демография».