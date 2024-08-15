Культура

Театр «Пушкинская школа» премьерой завершает свои гастроли-2024 в «Михайловском»

Премьерой спектакля «Маленькие трагедии» завтра, 1 октября, санкт-петербургский театр «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера завершит традиционные гастроли в Государственном музее-заповеднике Александра Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, спектакль, выпуск которого приурочен к 225-летию со дня рождения поэта, его постановщик, Владимир Рецептер кратко анонсировал в ходе пресс-конференции, состоявшейся в рамках михайловской гастрольной программы этого года.

Фото: театр «Пушкинская школа» в социальной сети

Отметив, что когда-то уже обращался и к «Моцарту и Сальери», и к «Пиру во время чумы», и к «Каменному гостю», мэтр подчеркнул, что теперь этот драматический триптих получил принципиально новое звучание: «Как всякая пушкинская пьеса, каждая из этих трагедий неисчерпаема. И новые актёры, входя в этот мир, вносят в неё новые обертоны, новые черты, новую харáктерность — даже не играя никакой характерности, а прямо вступая в самые простые и честные взаимоотношения с текстом Пушкина. Происходит соединение актёрской личности и роли…». В новом спектакле, позднее конкретизировали в театре, заняты и те, кто играл в «Дон Гуане и других» (именно так назывался спектакль по Маленьким трагедиям, поставленный в 2007 году, когда студенческий курс Владимира Рецептера только-только получил статус театра), и те, кто пришёл в труппу гораздо позже. Среди первых, например, Григорий Печкысев (он по-прежнему Вальсингам в «Пире во время чумы») и Денис Волков (Священник в этой же части спектакля); а среди тех, кто введён в спектакль впервые — Семён Вашулевский (Моцарт), Анна Миронова (Донна Анна) и даже Айгиз Фаатахов, который пока только учится на третьем курсе ГИСИ в мастерской Владимира Рецептера (один из гостей Лауры в «Каменном госте».

Те, кто хорошо помнит прежний спектакль обязательно оценям и новое решение, принятое художником по костюмам. Теперь актёры облачены в платье, близкое к историческому, стилизованное под одежды рыцарских времён, моцартовского времени, что тоже даёт определённый настрой всему происходящему на сцене.

В музее напомнили, что в афишу больших гастролей санкт-петербургской «Пушкинской школы» на сцене Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в этом сезоне вошло десять названий. Четыре из них — постановки по произведениям Пушкина, а зарубежная драматургия была представлена двумя спектаклями по пьесам Уильяма Шекспира.

В музее также отметили, что первые подобные большие гастроли санкт-петербургской «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в первый раз состоялись десять лет назад, в 2014 году. Фактически же тесное и плодотворное сотрудничество Пушкинского заповедника и Владимира Рецептера, а чуть позднее — и учеников этого выдающегося актёра и режиссёра, исследователя творчества Пушкина, началось ещё в прошлом веке. Самым ярким итогом этого сотрудничества стали Всероссийские Пушкинские театральные фестивали в «Михайловском» и в Пскове, первый из которых был организован и проведён в феврале 1994 года.