Культура

Пенсионеры могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 1 октября

1 октября, в День пожилых людей, пенсионеры могут бесплатно посетить объекты музейного показа музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Предлагаем провести этот день в компании друзей и единомышленников: прогуляться по старинной Изборской крепости, посетить новую выставку "Судьба на гравюре" и поделиться воспоминаниями, оживить которые вам помогут наши экспозиции. Так что 1 октября – отличный день для культурного отдыха вместе с внуками!» - призвали в музее.

Также в музее напомнили, что дети до 14 лет могут посещать выставки абсолютно бесплатно.

Пенсионерам для входа достаточно предъявить пенсионное удостоверение по возрасту.