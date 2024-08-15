Культура

Творческая делегация колледжа искусств провела мастер-классы в Бежаницах

Творческая делегация Псковского областного колледжа искусств имени Н А. Римского-Корсакова посетила Детскую школу искусств посёлка Бежаницы в рамках областной акции «Культурные выходные». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский колледж искусств

Мастер-классы для юных музыкантов, художников, танцоров, чтецов - учащихся ДШИ поселка Бежаницы - провели преподаватели колледжа: З. Б. Королёва (фортепиано), Т. И. Васильева (хореография), Л. С. Рюхина (художественное чтение), Г. Г. Гребень (гитара), О. А. Зинина (дизайн), З. В. Петрова (роспись по дереву).

С концертной программой выступили студенты и преподаватели колледжа: Александра Парадникова, Виктория Елистратова, Анастасия Назарова (хореография), струнный квартет в составе: Анастасия Зубкова, Артур Шайдуров (скрипка), Федор Лабутин (альт), Кейта Данилова (виолончель), Василиса Басова и Нина Селиверстова – гусли звончатые, Софья Петрова, Георгий Гребень (гитара), Софья Новоселова (фортепиано), Богдан Редько (аксофон), Дмитрий Алексеев (аккордеон), концертмейстер Зоя Королёва.

«Концерт очень понравился юным слушателям. Они познакомились с новыми для себя музыкальными инструментами, а также получили творческий импульс для развития своих способностей и профессионального самоопределения», - отметили в колледже.

В учрежддении добавили, что выставка графических работ студентов специальности «Дизайн» расположилась в здании школы искусств на целый месяц, что позволит познакомиться с ней всем ученикам школы и их родителям.

Студенты колледжа посетили Бежаницкий историко-культурный центр Философовых, где познакомились с историей Бежаницкого края.

Напомним, что ежемесячные поездки творческих делегаций колледжа искусств проходят с целью оказания методической помощи детским школам искусств районных центров Псковской области, а также способствуют профориентации школьников, которые планируют связать свою жизнь со специальностями сферы искусства.