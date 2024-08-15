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Культура

Игорь Лагунин о желающих восстанавливать памятники: Мы не должны распугать последних энтузиастов

01.10.2024 17:00|ПсковКомментариев: 0

Государство должно поддерживать энтузиастов, которые берутся за реставрацию памятников архитектуры. Об этом архитектор-реставратор, действительный член Академии архитектурного наследия Игорь Лагунин заявил в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Инвесторам государство в любом лице, на любом уровне должно стараться обеспечить максимальный режим благоприятствования. Вспомним опыт Николая Ивановича Загоруя, который колоссально много сделал для Пскова. Это комплекс Подзноевых палат, завершается комплекс бывшей шпагатной фабрики. Надежд таких даже не было. Началось с того, что ему миллионные налоги выдвигали, законодательство было еще недостаточно отработано. Налоги положены — плати. А то, что ты вложил, это твое дело», - вспоминает Игорь Лагунин.

Он уточнил, что с того времени законы претерпели множество изменений, и теперь схема постепенно отрабатывается. Однако это очень медленный процесс.

«Мы не должны распугать последних энтузиастов. На поток восстановление памятников поставить — это очень сложный процесс. И процесс контроля очень сложный. Есть простые примеры, когда берут объект, забрасывают его на несколько лет, он приходит в полное разрушение. Потом появляется просто новодел», - заметил Игорь Лагунин.

Теги: #памятники
Источник: Псковская Лента Новостей
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