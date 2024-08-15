Культура

Псковский психолог написала книгу о переживании горя и утраты

Кандидат психологических наук, экс-преподаватель ПсковГУ, практикующий психолог Диана Грибанова выпускает книгу «Горе и утрата: возможности психологической помощи». Об этом она рассказала своим подписчикам в соцсетях.

«Я наконец-то согласовала макет печатной версии своей книги, - поделилась Диана Грибанова. - До конца октября тираж будет у меня. Принимаю предзаказ».

Электронная версия издания уже доступна на платформе «Литрес». Как сообщила автор, книга может быть полезна не только специалистам, но также родственникам горюющих и тем, кто сам переживает утрату.