В Псковской области найденный на раскопе горшок восстановил реставратор

Найденный в 2023 году на Введенском раскопе в Псковской области горшок восстановил реставратор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в археологическом обществе Псковской области.
Фотографии: археологическое общество Псковской области
Археологи рассказали, что керамика, найденная на раскопках, является одним из основных датирующих признаков, но целые сосуды встречаются редко. Чаще всего археологам из культурного слоя достаются фрагменты разбитых сосудов, например, горшок из заполнения каменной постройки (кельи), обнаруженный в ходе работ на Введенском 1 раскопе в 2023 году.
Под давлением массы земли сосуд треснул, но был восстановлен реставратором. Его собрали, и сосуд теперь смогут осмотреть посетители грядущей выставки археологических находок, которая планируется в конце года на базе Археологического центра Псковской области.