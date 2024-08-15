Культура

Порядок оплаты сверхурочных часов установили работникам культуры в Псковской области

Порядок оплаты сверхурочных часов установили работникам культуры в Псковской области, следует из постановления правительства Псковской области.

Сверхурочная работа оплачивается исходя из размера заработной платы, установленной работодателем. Туда же входят и компенсационные и стимулирующие выплаты. Также в документе отмечается, что сверхурочная работа, по желанию сотрудника, может быть заменена на дополнительное время отдыха.

Так, с учетом индексации, должностные оклады работников культуры, искусства и кинематографа будут следующими: