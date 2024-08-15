Культура

Более 100 заявок поступило на творческий конкурс Литературного пространства Пскова

Организаторы конкурса молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов в рамках Литературного пространства Пскова представили первые итоги. Поступило 119 заявок от 43 поэтов, 19 чтецов, 36 писателей малого жанра и 21 иллюстратора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Молодежный центр города Пскова

Члены жюри конкурса проводят оценку всех присланных работ, а волонтёры-корректоры с филологическим образованием проверяют тексты на ошибки.

Участники конкурса, подавшие заявку на номинацию «Лучший иллюстратор», получат электронную рукопись с произведениями, присланных в этом году поэтами и прозаиками, – их необходимо будет проиллюстрировать в ограниченные сроки. А чтецов в скором времени ждёт очное выступление перед жюри, подготовиться к нему поможет образовательная школа, которая состоится уже в эту субботу в 13:00 в библиотеке имени Каверина.

Напомним, в Литературное пространство входит не только проведение конкурса работ, но и несколько образовательных мастер-классов, тренингов и лекций, квартирник, запись аудиокниги, квиз, а также три экскурсии: в дом-музей Ал. Алтаева (усадьбу Лог), Пушкинские Горы (усадьбу «Тригорское») и картинную галерею Псковского музея-заповедника. Все мероприятия бесплатны.

Событие проходит благодаря победе в городском конкурсе молодёжных проектов «Есть идея».