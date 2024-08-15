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Культура

Совместный концерт Псковского и Новгородского колледжей искусств состоится 8 октября

04.10.2024 20:30|ПсковКомментариев: 0

Совместный концерт проекта «Культурный студобмен» состоится 8 октября в большом концертном зале отделения культуры и искусств Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

Участники Культурного студобмена - солисты и творческие коллективы Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова и Новгородского областного колледжа искусств им. С.В. Рахманинова. В концертной программе примут участие - народный коллектив хореографический ансамбль «Юность» (руководитель Татьяна Васильева, Псков), струнный квартет специализации «Оркестровые струнные инструменты» (Псков), народный коллектив ансамбль русской народной песни «Очелье» (руководитель – Заслуженный работник культуры Вера Кагазежева, Псков), ансамбль солистов специальности «Музыкальное искусство эстрады (Псков), Народный коллектив хореографический ансамбль «Лира» (руководитель Наталья Прошина, Новгород), Народный коллектив ансамбль эстрадных инструментов (руководитель Игорь Максимов, Новгород), Народный коллектив ансамбль народной песни «Новгородская краса» (руководитель Ульяна Шерстюк, Новгород).

Отметим, что это первый совместный концерт двух образовательных учреждений. Цель такого сотрудничества – знакомство и творческое общение преподавателей и студентов двух регионов-соседей. В программе пребывания новгородцев на Псковской земле - обмен накопленным педагогическим, исполнительским, методическим опытом с целью реализации совместных проектов в области образования и культуры. Начало концерта в 16 часов.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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