Культура

Псковский музей-заповедник поздравляет учителей и приглашает на бесплатное посещение выставки

Сегодня, 5 октября, Псковский музей-заповедник приглашает учителей совершенно бесплатно посетить выставку «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А.В. Щусева. Десять веков русской архитектуры», находящуюся в Музейном комплексе «Двор Постникова» (улица О. Кошевого, 2).

Фото: Псковский музей-заповедник

«Дорогие учителя, Псковский музей-заповедник от всей души поздравляет Вас с профессиональным праздником! Именно Вы учите любить знание и воспитываете добропорядочных граждан, и эта задача крайне трудна и требует высочайшей ответственности и человеколюбия. И музей всегда рад помочь Вам в этом деле и благодарит за успешное сотрудничество. Пусть Ваша работа приносит Вам удовольствие, интересный опыт и достойное вознаграждение. Спасибо за Ваш труд!» - рассказало руководство музея.

Бесплатный билет учителя могут получить на кассе Двора Постникова, если покажут любую фотографию со своим классом.

Выставка работает с 11:00 до 18:00 (касса работает до 17:30).