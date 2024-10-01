Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Чехов в гостях у Гельдта
карта отдыха и туризма
«Лёвенъ»: вкусные новинки
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Объекты агротуризма
Фермерство по любви
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
Первый урожай черной смородины
нейросетевой Пушкин
 
 
 
ещё Общество 01.10.2024 09:590 Частые осадки и небольшая волна тепла ожидаются в Псковской области в октябре 05.10.2024 09:400 Почти 7 миллионов свежих цветов поступило ко Дню учителя в Псковскую область 05.10.2024 09:200 Всемирный день учителя отмечают 5 октября 05.10.2024 09:000 Ярмарки пройдут в трех муниципалитетах Псковской области 5 и 6 октября 04.10.2024 21:400 Большинство педагогов хотят работать после выхода на пенсию — опрос 04.10.2024 21:280 После ухода детей из семьи родители знакомятся заново - психолог
 
 
 
Самое популярное 30.09.2024 17:494 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 02.10.2024 09:4510 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск 28.09.2024 15:014 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2024». ФОТОРЕПОРТАЖ 03.10.2024 11:311 Экс-замглавы администрации Пскова Александр Грацкий частично признал вину 03.10.2024 15:4816 Псковская область показала наихудшие показатели по приросту населения
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Всемирный день учителя отмечают 5 октября

05.10.2024 09:20|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителей (World Teachers' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.

Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning the Status of Teachers), пишет calend.ru.

В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в южном.

Россия с 1994 года отмечает День учителя по всемирному календарю — 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября.

Сегодня, во Всемирный день учителя, который каждый год посвящен определенной теме, ООН предлагает родителям и всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили.

В последние годы наблюдается массовый отток учителей, вызванный такими факторами, как сокращение бюджета работников государственной службы, отсутствие нормальных условий работы, предстоящий выход на пенсию пожилых учителей, стресс, истощение физических и духовных сил, и во многих странах — значительное число учителей, умерших от СПИДа.

К тому же, пандемия COVID-19 усугубила проблемы, с которыми сталкиваются и без того перегруженные системы образования во всем мире, поэтому в настоящее время необходимо работать вместе с учителями, чтобы защитить право на образование и вписать его в новую реальность, формирующуюся в условиях пандемии.

Согласно данным Института статистики ЮНЕСКО, только для обеспечения всеобщего начального образования (ВНО) к 2030 году странам необходимо привлечь дополнительно 24 млн. учителей, а для средней школы — почти в два раза больше. Наиболее остро проблема нехватки педагогов ощущается в Африке к югу от Сахары.

По случаю Всемирного дня учителя ЮНЕСКО и её партнеры призывают всех помочь в распространении информации о том, что 5 октября отмечается Всемирный день учителя, а также о том, что инвестировать в учителей означает инвестировать в будущее. Международное сообщество и правительства должны объединить усилия с целью оказания поддержки учителям и содействия качественному обучению во всем мире, особенно в тех странах, где проживает наибольшее количество детей, не охваченных школьным образованием.

Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 305 человек
05.10.2024, 10:000 Сотрудники уголовного розыска России отмечают свой день 5 октября 05.10.2024, 09:550 Шкафной пункт редуцирования газа не подлежит восстановлению в результате ДТП в Пскове 05.10.2024, 09:400 Почти 7 миллионов свежих цветов поступило ко Дню учителя в Псковскую область 05.10.2024, 09:200 Всемирный день учителя отмечают 5 октября
05.10.2024, 09:000 Ярмарки пройдут в трех муниципалитетах Псковской области 5 и 6 октября 04.10.2024, 22:000 Пропавшего в 2019 году великолучанина продолжают разыскивать в Псковской области 04.10.2024, 21:500 Жительницу Опочки подозревают в фиктивной регистрации граждан Киргизии 04.10.2024, 21:400 Большинство педагогов хотят работать после выхода на пенсию — опрос
04.10.2024, 21:280 После ухода детей из семьи родители знакомятся заново - психолог 04.10.2024, 21:200 Всероссийский музыкальный фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» пройдет в Пскове 04.10.2024, 21:110 Вечер памяти Геннадия Кононова состоится в библиотеке Курбатова 04.10.2024, 21:000 В Минтрансе РФ объяснили невозможность скорого появления Wi-Fi в самолетах
04.10.2024, 20:540 Движение не из своей полосы стало причиной ДТП в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной 04.10.2024, 20:500 Амбулаторную помощь в комфортных условиях будут получать жители деревни Писковичи благодаря нацпроекту 04.10.2024, 20:420 Свинцовую пломбу со знаком Рюриковичей и набор для древнерусской игры в бабки обнаружили археологи на улице Кузнецкой в Пскове 04.10.2024, 20:300 Совместный концерт Псковского и Новгородского колледжей искусств состоится 8 октября
04.10.2024, 20:200 Четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере спорта и патриотизма подписали в Псковской области 04.10.2024, 20:080 Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года 04.10.2024, 20:000 Преподаватели словесности оказались самыми любимыми учителями псковичей — опрос 04.10.2024, 19:410 Две машины столкнулись в Пскове на Октябрьской площади
04.10.2024, 19:310 Детский фонд возобновил приём и оказание вещевой помощи по новому адресу 04.10.2024, 19:210 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 октября 04.10.2024, 19:020 Кабмин учредил пять именных стипендий для будущих педагогов 04.10.2024, 18:400 Погрузка на железной дороге в Псковской области выросла на 2,2% за 9 месяцев
04.10.2024, 18:260 Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»: Музей нон-стоп, «Судьба на гравюре» и Изборск на экране 04.10.2024, 18:200 Минобороны будет чипировать служебных собак 04.10.2024, 18:000 «Семейные ценности»: Секреты счастливого брака. ВИДЕО 04.10.2024, 17:460 Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году
04.10.2024, 17:320 Великолукского слесаря наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 04.10.2024, 17:000 «Хайпожоры»: Сбой в Telegram, запрет Gmail-профилей для россиян и скандальные вечеринки Дидди. ВИДЕО 04.10.2024, 16:500 У детей должно быть больше обязанностей чем прав - психолог 04.10.2024, 16:380 Жители Пскова стали чаще учиться онлайн
04.10.2024, 16:320 ДТП на улице Чудской в Пскове собрало пять автомобилей 04.10.2024, 16:250 Фестиваль «Довмонт Псковский» и праздник «Воевода Шуйский» пройдут в 2025 году 04.10.2024, 16:120 Умерла мультипликатор «Дюймовочки» Восканьянц 04.10.2024, 15:570 Психолог Оксана Истомина: Идеальная семья — это утопия
04.10.2024, 15:522 Администрация Пскова обратилась в суд с иском о демонтаже ларька «Бизон» 04.10.2024, 15:480 Чемпионат по быстрым шахматам и блицу проведут среди ветеранов в Пскове 04.10.2024, 15:440 В Псковском кремле обнаружена ранее неизвестная шахта в главной звоннице 04.10.2024, 15:410 Комета «Цзыцзиньшань» скоро станет видна в Псковской области
04.10.2024, 15:170 В Невеле состоится первенство по мини-футболу в честь годовщины освобождения города 04.10.2024, 15:140 ДТП затрудняет движение на улице Коммунальной в Пскове 04.10.2024, 15:060 Два вездехода «Тингер» пополнили автопарк псковского противопожарного лесного центра 04.10.2024, 15:020 Преображенский собор Мирожского монастыря могут начать реставрировать в 2026 году
04.10.2024, 14:460 Премьера арт-экскурсии «Псковский летописец» пройдёт в «Михайловском»  04.10.2024, 14:450 Покров день отметят в Псковском музее 04.10.2024, 14:250 «Изборские истории»: Музей нон-стоп, «Судьба на гравюре» и Изборск на экране 04.10.2024, 14:230 Яркие северные сияния могут произойти в Псковской области в ближайшие дни
04.10.2024, 14:010 Ярмарка мастеров состоится в псковском «Акваполисе» 5 октября 04.10.2024, 13:520 Андрей Михайлов: Под уголовную статью нанесение граффити не подведут, но повысить штрафы нужно 04.10.2024, 13:420 Псковская соцзащита договорилась развивать межрегиональные связи с Мурманском 04.10.2024, 13:340 Эксперт рассказал, как обезопасить пенсионеров от телефонных мошенников
04.10.2024, 13:300 По направлениям от облздрава в университете имени Мечникова учатся 33 псковича 04.10.2024, 13:230 Музыкальные сервисы РФ начали маркировать исполнителей-иноагентов 04.10.2024, 13:180 Псковским сотрудникам МЧС вручили специальные звания ко Дню гражданской обороны 04.10.2024, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Секреты счастливого брака
04.10.2024, 12:500 До +15 градусов прогнозируют в Псковской области 5 октября 04.10.2024, 12:430 Псковича задержали за кражу продуктов 04.10.2024, 12:410 Стихийная свалка образовалась в Псковском районе 04.10.2024, 12:210 Смартфон для псковских пенсионеров: как подобрать правильный гаджет
04.10.2024, 12:160 Реставрацию Стефановской церкви Мирожского монастыря хотят закончить к ноябрю 2025 года 04.10.2024, 12:100 Движение ограничат на двух улицах Пскова из-за строительства инженерных сетей 04.10.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Сбой в Telegram, запрет Gmail-профилей для россиян и скандальные вечеринки Дидди 04.10.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 4 октября
04.10.2024, 12:000 Глава Роспотребнадзора исключила возможность распространения лихорадки Марбург в РФ 04.10.2024, 11:530 Псковичка украла из магазина товары на 20 тысяч рублей и попалась росгвардейцам 04.10.2024, 11:500 «Семейные ценности»: Секреты счастливого брака 04.10.2024, 11:370 Открытое первенство области по таврелям состоится 6 октября в Пскове
04.10.2024, 11:280 Появились фото с места ДТП в Пскове, в результате которого повредили газовый узел 04.10.2024, 11:220 Четыре мастер-класса по рукоделию проведет на выходных Псковский музей 04.10.2024, 11:120 «На пятой передаче»: Шлагбаум для ПИЛГ — «за» и «против» 04.10.2024, 11:070 60 миграционных нарушений выявили в Псковской области в рамках операции «Нелегал»
04.10.2024, 11:000 Стипендии студентов планируют проиндексировать на 4,5% 04.10.2024, 10:530 «Хайпожоры»: Сбой в Telegram, запрет Gmail-профилей для россиян и скандальные вечеринки Дидди 04.10.2024, 10:500 Пристав задержал в Пскове мужчину, находящегося в федеральном розыске 04.10.2024, 10:360 «Экогрупп» установил в Псковской области более 450 контейнеров для ТКО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru