Культура

Псковская команда КВН «Камбаламба» вышла в финал Центральной лиги «Нева»

Псковская команда КВН «Камбаламба» прошла в финал Центральной лиги «Нева». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили юмористы.

Фото здесь и далее: Telegram-канал центральной лиги КВН «Нева»

В Санкт-Петербурге 3 и 4 октября прошли полуфиналы Центральной лиги «Нева». Команда «Камбаламба» боролась за путевку в финал с семью другими командами.

В первом конкурсе, приветствии, псковичам удалось взять высший балл. По итогам игры «Камбаламба» заняла призовое место и прошла в финал.

Финал состоится в конце ноября. В случае победы команда «Камбаламба» получит возможность поехать на фестиваль КВН в Сочи и поборется за право представлять Псков в эфире КВН на Первом канале.