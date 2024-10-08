Культура

Выставка «Дар» в Печорах будет открыта до 5 ноября

Выставка «Дар», созданная в сотрудничестве с Музеем-заповедником «Абрамцево», действует в музее истории города Печоры. На ней представлены произведения художественной коллекции журнала «Наше наследие». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Созданный академиком Дмитрием Лихачевым и причисленный ЮНЕСКО к лучшим в мире изданиям по культуре и искусству «Наше наследие» был «синтетическим журналом». Его публикации посвящались деятелям и произведениям литературы и философии, живописи и архитектуры, театра и музыки. В 2020 году журнал был закрыт, коллекция передана в абрамцевское музейное собрание.

На протяжении многих лет в редакции журнала устраивались художественные выставки. Из дарений художников сложилась коллекция журнала, в которой представлены работы нескольких поколений московских художников, петербургский андеграунд, владимирская школа, живопись урало-сибирского региона.

Выставка действует до 5 ноября в Музее истории города Печоры (город Печоры, улица Международная, 6).