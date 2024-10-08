Культура

Мемориальную доску художнику Николаю Рериху открыли в Острове

Мемориальную доску русскому художнику, писателю, путешественнику и археологу Николаю Рериху открыли в Острове 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила директор Центра культуры «Юбилейный» Надежда Никифорова.

Фото здесь и далее: Надежда Никифорова

Мемориальную доску установили на доме, который, как предполагается, принадлежал бабушке художника, к ней он приезжал в гости и черпал вдохновение для своих картин.

Установка памятной доски была инициирована благотворительным фондом имени Елены Рерих.

Николай Рерих - художник, путешественник, писатель и общественный деятель. Родился 9 октября 1874 года в Петербурге в семье известного нотариуса Константина Рериха. Николай Рерих был автором идеи и инициатором принятия международного соглашения по охране памятников культуры («Пакт Рериха», подписан рядом стран в 1930-40 годов). Рерих совершил экспедиции в Индию, Китай, Монголию и другие страны Центральной и Восточной Азии, что повлияло на его творчество. Среди его произведений серия картин «Гималаи», «Шамбала», «Тибет», книг «Сердце Азии», «Врата в будущее», сборник стихов «Цветы Мории».