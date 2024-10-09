Настольные игры нашли псковские археологи на раскопе на улице Плехановский посад

Фишки для игр XVIII-XX веков нашли археологи на раскопе на улице Плехановский посад в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram-канал
Археологи рассказали, что сейчас разбирают деревянный дом с развалами двух печей.
Дом был построен на рубеже XVIII-XIX веков и просуществовал до Второй мировой войны. Со слов археологов, в развалах печей встречаются кирпичи с клеймами производителей: от шведских до местных, псковских заводов. Они предполагают, что кирпичи для ремонта печей хозяева дома время от времени собирали по округе. Из заполнения дома происходят несколько фарфоровых статуэток, среди которых - миниатюрная птичка.
«Хозяева дома любили хорошо проводить свободное время, об этом говорят найденные фишки для игр XVIII-XX веков: костяные шашки и фишки домино, керамическая фишка домино, стеклянные шарики для игры в марблс и игральные бабки», - отмечают археологи.