Культура

О реставрационных работах к юбилею Пушкина доложит замдиректора «Михайловского» на форуме в Пензе

Делегаты от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» принимают участие в работе IX Международного форума литературных музеев в Пензе. Завтра, 11 октября, торжественное открытие форума состоится на базе нового корпуса местного краеведческого музея, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике. Главная тема форума — «Наследие А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова в музейном пространстве».

Кирилл Нестерик. Портрет А.С. Пушкина (2020). Из фондов «Михайловского»

Ключевое событие нынешнего форума — пленарное заседание, посвящённое итогам пушкинского года. Это заседание, уточнили в «Михайловском», входит в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта — документ, утверждённый премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. На пленарном заседании «225-летие А. С. Пушкина: выставки, проекты и конференции музеев России», также назначенном на 11 октября, выступят представители руководства ведущих пушкинских музеев страны. Доклад Екатерины Дмитриевой, заместителя директора «Михайловского» по продвижению и развитию, озаглавлен «Пушкинский заповедник на стыке трёх юбилеев».

«Екатерина Николаевна, в первую очередь, планирует рассказать о значительном объёме ремонтно-реставрационных работ, которые вели в музее к празднику», — уточнили в музее.

В первую очередь, речь пойдёт о том, что сделано в некрополе Пушкиных и Ганнибалов в Святогорском монастыре, конкретно — на памятнике над могилой поэта, в мае—июле 2021 года. Это очистка поверхности камня от всех видов загрязнений и обработка его поверхности защитными составами, очистка креста от дикой патины. Екатерина Дмитриева доложит коллегам и о реставрационных работах в музее-усадьбе «Петровское» (дом-музей А. П. Ганнибала, беседка-грот и парк).

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В музее-усадьбе «Михайловское» в предъюбилейный период реставраторы работали на здании выставочного зала «Льняной амбар» (реставрация кровли из черепицы, восстановление оконных и дверных проёмов, ремонт каменной кладки, создание подкровельного помещения), а в мемориальной усадьбе «Тригорское» вели парковые работы (уборка больных и угнетённых деревьев, посадка дубов на парковой затее «Солнечные часы», ремонт парковых дорожек).

Среди других событий юбилейного года в «Михайловском» Екатерина Дмитриева планирует упомянуть два грандиозных выставочных проекта: принципиально новую не только для музея, но и для всего региона экспозицию «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный пейзаж» и выставку «225. Галерея портретов А. С. Пушкина».

«Среди наиболее значимых проектов нынешнего года, — добавляет Екатерина Дмитриева, — LVIII Всероссийский Пушкинский праздник поэзии (Дни Пушкинской поэзии и русской культуры), на котором в музее-заповеднике “Михайловское“ побывало боле 55 тысяч человек, Первый фестиваль балета “Под звездой Геннадия Селюцкого“, научные Михайловские Пушкинские чтения “Есть имена, как солнце!“».

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также сообщили, что на IX Международный форум литературных музеев в Пензе прибыли представители более чем сорока музеев из разных регионов России и напомнили, что что всякий раз подобные, весьма и весьма представительные съезды проходят в разных регионах Российской Федерации. В год 200-летия Тургенева, например, коллег принимали музейщики из Орловской области, в год 250-летия Карамзина — ульяновцы. В преддверии пушкинского 225-летия, осенью прошлого года, честь принимать съезд у себя выпала «Михайловскому».