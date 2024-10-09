Культура

Досуговое отделение для культурного отдыха появилось в псковской деревне Череха

Досуговое отделение для культурно-массового отдыха жителей открыли в деревне Череха Псковского района. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

В этом населенном пункте со значительной численностью населения никогда не было Дома культуры. Впервые тут открылось помещение, где жители могут собраться и провести свой досуг с пользой. Это новое пространство открывает возможности для жителей заниматься своими увлечениями, организовывать общение. «Помещение небольшое, тем не менее запрос от населения говорит о том, что оно станет популярным местом притяжения для жителей», - отметила глава района.

«Черёхинское досуговое отделение мы открыли вместе с жителями в дружеской обстановке. По-домашнему, за чашкой чая обсудили планы и направления работы, выслушали активистов с их предложениями и идеями. Радует, что люди готовы принять участие в организации работы этого отделения», - рассказала Наталья Федорова.

Планируется сделать выставку об истории Черёхи, организовать обмен книгами и занятия для детей.

Псковский районный центр культуры продолжает искать специалиста для организации культурных мероприятий для нового отделения, на данный момент местные жители самостоятельно начали функционирование этого центра досуга. Сделаны первые важные шаги для развития культурной жизни в Черёхе по запросу населения.