Культура

Просветительская программа «Юрий Тынянов. Новое зрение» пройдёт в Пскове

Просветительская программа «Юрий Тынянов. Новое зрение» пройдёт 13 октября в 15:00 в Центральной городской библиотеке Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Изображение: Центральная городская библиотека Пскова

Откроется выставка плакатов и иллюстраций «Читая Тынянова», созданных студентами Псковского государственного университета и Резекненской технологической академии в рамках международного проекта «Читающие соседи». Также пройдет экскурсия по выставке книг Юрия Тынянова из коллекции городского активиста Григория Лютого. Он также выступит с лекцией «"Германия" Гейне как зеркало русской литературы».

В этом году отмечается 130 лет со дня рождения Юрия Тынянова — писателя и филолога, выпускника Псковской губернской гимназии, который оставил значимый след в науке и литературе. Его исторические романы, такие как «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» и «Подпоручик Киже», представят новые концепции взгляда на прошлое.

Григорий Лютый расскажет, как десять лет собирал издания Тынянова, а также расскажет о сложностях перевода поэмы «Германия» Генриха Гейне, выполненного самим Тыняновым.