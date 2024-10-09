Культура

На территории Псково-Печерского монастыря проходит реставрация монастырской больницы, примыкающей к Лазаревской церкви

Согласован эскизный проект реставрации и приспособления здания лазарета, вплотную примыкающего к Лазаревской церкви на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове ( Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия

в городе Пскове ( Псковской области)»



Работы проводят реставраторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами Реставрационно-строительной мастерской Псковской Епархии.



Больница монастырская-лазарет (1729-1800 годы) входит в состав архитектурного ансамбля Псково-Печерского монастыря. Впервые каменные кельи, где, возможно размещалась монастырская больница, упоминаются в XVI веке.





В конце XVIII века к кельям была пристроена Лазаревская церковь, а сами они отремонтированы с последующим размещением больницы. Позже эти помещения использовались как дом наместника, братский корпус, дом для паломников. Лазарет вновь вернулся в кельи в 1980 году.