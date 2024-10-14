Культура

«Изборск» представили на V фестивале музеев Севера-Запада

Государственный музей-заповедник «Изборск» представили на V фестивале музеев Севера-Запада, который прошёл 11-13 октября в Мурманске и саамском селе Ловозере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Государственный музей-заповедник «Изборск»

Фестиваль был посвящен Году семьи и показал разнообразие культурно-познавательных программ для семейного отдыха, реализуемых в музеях Северо-Запада России.

Руководитель экскурсионного отдела музея-заповедника Екатерина Бобырь провела для участников и гостей игру «Летопись древнего города Изборска от начала Руси до Полтавской баталии» и мастер-класс «Бойкая ИзБОрская наБОйка».

Свои программы гостям форума представили музеи из Архангельска, Великого Новгорода, Выборга, Нарьян-Мара, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара и Кольского Заполярья. Всего на Кольский полуостров приехали представители музейного сообщества из 11 регионов «Серебряного ожерелья России».

В рамках фестиваля также прошла деловая программа с мастер-классом от музейных экспертов по работе с семейной аудиторией и развитию музейного волонтёрства.

Организаторами V фестиваля музеев Севера-Запада выступили министерство культуры Мурманской области и Мурманский областной краеведческий музей при поддержке регионального правительства и Мурманского морского торгового порта.