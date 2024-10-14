Культура

Молодые поэты и чтецы посетили литературные места Псковщины

Молодые участники Литературного пространства молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов города Пскова отправились в путешествие по Псковщине 12 и 13 октября. В ходе поездки они посетили несколько мест, тесно связанных с творчеством известных творческих личностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото предоставили в Псковском городском молодежном центре

В первый день маршрута участники посетили две усадьбы, расположенные в Плюсском районе. Первая остановка была в русской провинциальной усадьбе писательницы Ал. Алтаевой в деревне Лосицы. Здесь они смогли насладиться уникальным интерьером дома, увидеть подлинные предметы быта и прикладного искусства, а также прогуляться по старому парку, расположенному у реки.

Также в этот день молодые люди успели добраться до другой не менее интересной усадьбы в Вечаше, где после творческого кризиса создал свои самые известные произведения композитор Н. А. Римский-Корсаков. Пройдя по обширному парку, они смогли насладиться живописным закатом на берегу озера Песно.

На следующий день участники отправились в Пушкинские Горы, где посетили усадьбы Тригорское и Михайловское. Они прогулялись по огромному Тригорскому парку и, поднявшись на Савкину горку, запечатлели вдохновляющий вид осенних пейзажей. Пройдясь пешком до Михайловского, они посетили Колонию престарелых учителей и литераторов, созданную для сирот и вдов писателей, а также для тех писателей, которые «впали в неизлечимую болезнь, лишавшую их возможности заниматься литературным трудом».

Напомним, что проект «Литературное пространство молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов» реализуется за счёт субсидий администрации города Пскова.