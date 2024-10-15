Культура

Поэтический фестиваль «Стихирник» состоится 19 октября в Пскове

II поэтический фестиваль «Стихирник» состоится 19 октября в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«Это уникальное событие соберет талантливых поэтов и любителей поэзии, чтобы погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения», – рассказали организаторы.

В программе:

Лекция мастер-класс и встреча с известным автором Артемом Верле, который поделится своими секретами и вдохновением. Начало в 15:30.

Поэтические чтения. Начало в 17:00. Читать будут: Диана Константинова; Валерия Костина, а также участники клуба поэтов при креативном пространстве «Лофт».

В рамках мероприятия объявят о начале открытого микрофона, где каждый желающий сможет поделиться своим творчеством с аудиторией.

«Не упустите шанс стать частью этой литературной феерии! "Стихирник" — это не только праздник слов, но и прекрасная возможность найти единомышленников и обогатить свою душу приятными моментами», – добавили организаторы.

Место проведения мероприятия: Псков, Октябрьский проспект, 7а.