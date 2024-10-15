II поэтический фестиваль «Стихирник» состоится 19 октября в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.
«Это уникальное событие соберет талантливых поэтов и любителей поэзии, чтобы погрузиться в атмосферу творчества и вдохновения», – рассказали организаторы.
В программе:
В рамках мероприятия объявят о начале открытого микрофона, где каждый желающий сможет поделиться своим творчеством с аудиторией.
«Не упустите шанс стать частью этой литературной феерии! "Стихирник" — это не только праздник слов, но и прекрасная возможность найти единомышленников и обогатить свою душу приятными моментами», – добавили организаторы.
Место проведения мероприятия: Псков, Октябрьский проспект, 7а.