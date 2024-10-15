Культура

Картину Карла Брюллова из собрания Псковского музея впервые представили в Петербурге

Сегодня, 18 октября, уникальное полотно кисти Карла Брюллова «Портрет Н. Ф. Здекауэра» из коллекции Псковского музея-заповедника впервые представлено в Санкт-Петербурге на выставке «Великий Карл. К 225-летию К. П. Брюллова» в Михайловском дворце Русского музея. На юбилейной выставке «великого Карла» посетители могут увидеть около 160 полотен его кисти и до 250 акварелей и рисунков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Одной из наиболее интересных работ станет жемчужина псковской коллекции. Портрет Николая Здекауэра входит в основную экспозицию Картинной галереи Псковского музея-заповедника и впервые покидает пределы Пскова.

Карл Брюллов написал портрет своего лечащего врача за несколько лет до своего ухода. Николай Федорович (1815-1898 годы) – врач-терапевт, доктор медицины, основатель общества «Народное здравие». На картине изображен с орденом Св. Анны 1-й степени. Здекауэр показан не позирующим для портрета, герой спокоен и сосредоточен, брови чуть нахмурены.

Портрет может быть отнесен к числу лучших работ художника. В нем Брюллов обнаружил свои окрепшие профессиональные знания и умение воспроизвести жизненно-правдивый облик человека. Тонко и выразительно передал художник живое лицо своего врача. Карл, выехавший на лечение, хорошо знал о близости своей смерти. Однажды в беседе с итальянским доктором Тавацци Брюллов сказал:

«Я скоро умру, доктор З., который лечил меня в Петербурге, и которому я очень верю, сказал мне откровенно, что с моей болезнью я не проживу и пяти лет, а в этом году оканчивается определенный им срок».

Художник умер в июне 1852 года через несколько недель после этого разговора. Гениальный Брюллов сумел прочувствовать и изобразить сильный и жизненно-выразительный характер. В строгой манере, говорящей о тонком вкусе и гармонии колорита, мастерски показал одухотворенность образа персонажа.

В музейное собрание портрет Н.Ф. Здекауэра поступил в 1919 году из коллекции Епархиального архитектора Подчекаева Анатолия, связанного судьбой с псковской землей: он родился в Опочке, учился в Пскове. Им спроектированы здания Мариинской гимназии в Пскове и кирха Св. Петра в Печорах. Уникальный портрет сразу занял достойное место в числе шедевров изобразительного искусства, хранящихся в Псковском музее.

Как отмечают организаторы выставки, проект станет одним из главных событий в художественной жизни Санкт-Петербурга в 2024 году. Шедевр из коллекции Псковского музея-заповедника будет экспонироваться на выставке до 12 мая 2025 года.